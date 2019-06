Flensburg: Schwerer Unfall in der Nordstraße/Friedastraße - 45-jähriger Radfahrer verletzt sich nach Zusammenstoß mit PKW schwer - Polizei sucht Unfallzeugen

von shz.de

18. Juni 2019, 15:53 Uhr

Flensburg (ots) - Wie bereits am 07.06.19 berichtet, verletzte

sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag (07.06.19), gegen

09.53 Uhr, wurde ein 45-jähriger Radfahrer schwer.



Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer die Nordstraße in

Richtung Hafendamm auf dem für beide Richtungen freigegebenen Radweg.

Eine 45-jährige Autorfahrerin befuhr die Nordstraße aus Richtung

Hafendamm kommend und war im Begriff nach rechts in die Friedastaße

einzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam.



Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß mit dem PKW schwere

Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

verbracht. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde für die

Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen.



Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres in Flensburg

hat schon an der Unfallstelle mit den Ermittlungen begonnen und hofft

auf weitere Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 0461-4840 zu melden. Vielen Dank!









Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



