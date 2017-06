Flensburg - Schlag gegen bandenmäßig organisierte Großfamilie/Durchsuchungen wegen Warenkreditbetrügen

Flensburg (ots) - Seit März 2017 führte die Kriminalpolizei in

einer zeitweise 5-köpfigen Ermittlungsgruppe zusammen mit der

Staatsanwaltschaft Flensburg umfangreiche Ermittlungen gegen eine

mehrköpfige familiär verbundene Tätergruppe durch. Diese aus dem

osteuropäischen Raum stammende Familie lebt seit ca. 20 Jahren in

Flensburg und ist der Polizei und Staatsanwaltschaft hinreichend

bekannt. Im vorliegenden Fall geht es um Betrugshandlungen zum

Nachteil eines skandinavischen Möbelhauses. Dafür lockten die

Tatverdächtigen osteuropäische Staatsbürger unter Versprechen

falscher Tatsachen nach Deutschland. Es wurden Bankkonten mit diesen

Personen eröffnet und über die dadurch erlangten EC-Karten

Betrugshandlungen durchgeführt, da diese Konten die erforderliche

Deckung nicht aufwiesen.



Die mutmaßlichen Bandenmitglieder gingen arbeitsteilig vor und

agierten in unterschiedlichen Funktionen: Unter anderem als

Vermittler, Käufer, Begleiter, Abholer und Lieferanten. Durch dieses

betrügerische Vorgehen erlangte die Bande Waren im Wert von ca.

200.000 Euro. Diese wurden im weiteren Verlauf entweder im

Familienkreis verteilt oder verkauft. Nach umfangreichen

kriminalpolizeilichen Ermittlungen kamen die Beamten der

Familienbande auf die Spur.



Am Dienstag fanden deshalb in den frühen Morgenstunden in

Flensburg unter Beteiligung von ca. 80 Einsatzkräften von Polizei und

Staatsanwaltschaft insgesamt neun Durchsuchungen statt. Die Beamten

vollstreckten gegen die vier Hauptverdächtigen der mutmaßlichen Bande

bereits vom Amtsgericht Flensburg erlassene Haftbefehle. Nach deren

Vorführungen und Verkündigungen der Haftbefehle kamen die vier Männer

(21, 25, 32 und 41 Jahre alt) in Untersuchungshaft. Die Auswertung

der sichergestellten Beweismittel und die weiteren Ermittlungen

dauern noch an.



Bereits Ende April wurden in Flensburg vier beschuldigte Männer

und Frauen aus dem weiteren Verwandtschafts- und Bekanntenkreis

dieser polizeibekannten Großfamilie in Untersuchungshaft genommen.

Diesen wird die betrügerische Erlangung von Möbeln im Wert von ca.

100.000 Euro vorgeworfen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen