Flensburg - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt/Polizei sucht weitere Unfallzeugen!

Flensburg (ots) - Im Trögelsbyer Weg kam es bereits am 16.11.17,

gegen 18.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein

Rollerfahrer schwer verletzte. Der 46-Jährige wurde mit dem

Rettungswagen in die Diako verbracht. Er erlitt mehrere

Knochenbrüche.



Zuvor befuhr der Mann mit seinem Motorroller den Trögelsbyer Weg

in Richtung Taruper Weg. Wie es genau zu dem Unfall kam, muss nun

ermittelt werden. Es sollen weitere Zeugen vor Ort gewesen sein, die

nach dem Unfall den Roller von der Fahrbahn gezogen haben. Die

Beamten des Verkehrsermittlungsdienstes des 1. Polizeirevieres

hoffen, dass sich auch diese Unfallzeugen melden, damit die

Unfallursache festgestellt werden kann. Zeugen und Hinweisgeber

werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

Vielen Dank!









