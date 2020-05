Flensburg: Räuberischer Diebstahl am Mauseloch - Nachtragsmeldung - Zeuge und Helfer gesucht!

Avatar_shz von shz.de

20. Mai 2020, 14:42 Uhr

Flensburg (ots) - Nachdem es am Montagmittag (18.05.20) zu einem Räuberischen Diebstahl am "Mauseloch" in Flensburg gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei einen weiteren Zeugen, der dem Opfer zu Hilfe kam und den Tatverdächtigen festhielt. Nach einem Gerangel kamen weitere Personen unterstützend hinzu. Der "Ersthelfer" fuhr dann mit einem Fahrrad davon. Dieser Mann wird gebeten, sich beim Kommissariat 7 (0461 - 484 0) zu melden.



