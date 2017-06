Flensburg - Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff

Flensburg (ots) - Am Dienstag (20.06.17), gegen 01.30 Uhr befand

sich eine 26-jährige Flensburgerin auf dem Heimweg. Sie ging von der

Flensburger Hafenspitze in Richtung Wilhelmstraße. Bereits in Höhe

der Unterführung "Mauseloch" ist ihr ein junger Mann aufgefallen.

Dieser folgte ihr dann durch die Karlstraße und in die

Süderfischerstraße. Im Bereich des Fleno-Parks wurde sie von diesem

Unbekannten von hinten angegriffen. Der Mann brachte die junge Frau

zu Boden. Es kam zu einem sexuellen Übergriff. Aufgrund der heftigen

Gegenwehr der 26-Jährigen, ließ der Täter von ihr ab und floh in

Richtung Karlstraße.



Beschreibung des Täters:



- 165-170 cm groß

- um die 20 Jahre alt - kurze schwarze Haare - sehr schlank

- heller, zu großer Kapuzenpullover - Cargohose - Bart

(kurzer Vollbart)



Die junge Frau alarmierte sofort die Polizei. Es wurden

umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Die Kripo Flensburg hat

noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der

junge Mann, vielleicht auch schon vor Tatbegehung im Stadtgebiet oder

am Hafen aufgefallen? Das Wetter war sehr gut und es hielten sich in

Hafennähe viele Menschen auf. Wer kann in Bezug auf die Tat Hinweise

liefern? Die Geschädigte trug eine helle

Sweatshirt-Reißverschluss-Jacke mit Kapuze und eine Hose mit

aufgesetzten Taschen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich

unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Jun.2017 | 11:13 Uhr