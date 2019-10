Flensburg - Polizei kontrolliert weiterhin nach Körperverletzungsdelikten am ZOB

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 12:53 Uhr

Flensburg (ots) - Nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf eine

erneute bevorstehende Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und

Heranwachsenden im Bereich des ZOB in Flensburg, wurde am

Samstagnachmittag (19.10.19) durch zivile und uniformierte

Polizeikräfte bis in den Abend hinein verstärkt kontrolliert. Die

Personalien von über 40 Jugendlichen und Heranwachsenden wurden von

den Beamten festgestellt, außerdem wurden für den Bereich 15

Platzverweise ausgesprochen.



Nach einem Zeugenaufruf am 19. Oktober (s. OTS vom 19.10.19) in

Bezug auf zwei Körperverletzungen vom 17.10.19 sind diverse Hinweise

beim K7 der Bezirkskriminalinspektion in Flensburg eingegangen. Die

Ermittlungen, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft

Flensburg, dauern an.



Der Bereich rund um den ZOB wird bis auf weiteres verstärkt von

der Polizei bestreift und kontrolliert.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell