Flensburg: Phantombildveröffentlichung nach Angriff auf Jugendlichen - Belohnung ausgelobt!

16. November 2018, 10:33 Uhr

Flensburg (ots) -



Nachdem es am Sonntagabend (11.11.2018) gegen 20:00 Uhr in der

Knuthstraße in Flensburg zu einem gewalttätigen Angriff auf einen

16-jährigen Jugendlichen gekommen ist, veröffentlichen die Ermittler

nun ein Phantombild eines der Tatverdächtigen. Außerdem wurde durch

die Staatsanwaltschaft Flensburg eine Belohnung von 1000 EUR für

Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung der

Tatverdächtigen führen können.



Das Phantombild zeigt einen 20-30 Jahre alten Mann. Er ist ca.175

cm groß, kräftig und hat einen leichten Bauchansatz. Er hat

dunkelblonde Haare einen gepflegten Vollbart und war bekleidet mit

einer dunklen Cargohose und einem dunklem Kapuzenpulli.



Der zweite Tatverdächtige ist ca. 20 - 30 Jahre alt und ca. 185 cm

groß und schlaksig. Er hat dunkelblonde Haare und war mit einer

grauen Jeans mit Löchern im Kniebereich und einem dunklen Blouson

bekleidet. Beide Männer haben ein mitteleuropäisches

Erscheinungsbild.



Der Geschädigte ging von der Toosbüystraße über den Burgplatz in

die Knuthstraße. Dort hielt verkehrsbedingt ein Kleinwagen. Dann sei

es zunächst zu einer verbalen Attacke durch einen Fahrzeuginsassen

gekommen. Anschließend stiegen zwei Männer aus dem Fahrzeug und

griffen den Geschädigten unvermittelt körperlich an. Das Opfer

erhielt dabei, unter anderem mit einem unbekannten Gegenstand, einen

Schlag an den Kopf. Als ein Rettungswagen mit eingeschaltetem

Blaulicht und Hupe auf die Angreifer zukam, ließen diese von ihrem

Opfer ab und flüchteten unerkannt zu Fuß. Der 16-Jährige wurde durch

den Angriff erheblich am Kopf verletzt und im Krankenhaus behandelt.



Das Fahrzeug, ein heller zweitüriger Kleinwagen, vermutlich mit

dunklem Dach, sei von einer 20 bis 30-jährigen Frau mit glatten,

langen, hellen Haaren geführt worden. In dem Auto wurde extrem laut

Musik gehört, sodass diese außerhalb deutlich hörbar war.



Wer ist die Fahrerin des Kleinwagens? Sie könnte als Zeugin

entscheidende Hinweise geben. Wer hat den Vorfall oder die Personen

beobachtet? Wer hat das Fahrzeug mit lauter Musik im Stadtgebiet

wahrgenommen? Hinweise nimmt das Kommissariat 1 der

Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter der Telefonnummer 0461/ 484

- 0 entgegen.









