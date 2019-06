Flensburg: Nach versuchtem Enkeltrick und vorläufiger Festnahme am 29.05.19 sucht die Kripo Taxifahrer als wichtige Zeugen!

von shz.de

21. Juni 2019, 11:03 Uhr

Flensburg (ots) -



-siehe dazu Pressemitteilung vom 29.05.19



Mittwochnachmittag (29.05.19) verhinderten aufmerksame

Anwaltskanzlei-Mitarbeiter die Geldübergabe an eine mutmaßliche

Betrügerin. Das Opfer des sogenannten "Enkeltricks" wollte über

20.000 Euro übergeben. Eine Frau wurde vorläufig festgenommen.



Das K8 der Bezirkskriminalpolizeiinspektion sucht in diesem

Zusammenhang zwei Taxifahrer als wichtige Zeugen! Diese werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern in

Kontakt zu setzen.



1.Fahrt: 29.05.19, 14:45 - 15:30h, 85-Jährige wird von Munkenholt

zum Marie-Currie-Ring gefahren, dortige Anwaltskanzlei. Sie will sich

mit dem Fahrer über die Lage der Straße in Flensburg unterhalten

haben. Dachte, sie befindet sich in der Nähe des Citti-Parks.



2.Fahrt: 29.05.19, 14:00 - 15:00h, "angebliche Enkelin" wurde laut

Zeugenaussagen in der Eckernförder Landstraße oder im

Marie-Currie-Ring von einem Taxi abgesetzt. Die Ermittler erhoffen

Erkenntnisse über den Fahrtweg zu erlangen. Beschreibung der Frau: 24

Jahre (älter aussehend), korpulent, 1,58 m groß, dunkelbraune Augen,

sehr langes, glattes, braunes Haar, 5 cm Narbe auf der rechten Wange.









