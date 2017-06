Flensburg - Nach Sexualdelikt zum Nachteil einer 26-Jährigen fahndet Polizei mit Phantombild nach dem Täter

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nach einem Sexualdelikt am 20.06.17, gegen 01.30 Uhr, in Flensburg

in der Süderfischerstraße, im sog. "Fleno-Park" (wir berichteten am

21.06.17), fahndet die Kriminalpolizei Flensburg nun mit einem

Phantombild des mutmaßlichen Täters. Dieses wurde mit Hilfe von

Spezialisten des Landeskriminalamtes S-H nach Angaben des

26-jährigen Opfers erstellt.



Die junge Frau hatte den Mann wie folgt beschrieben:



-165-170 cm groß -um die 20 Jahre alt -kurze schwarze Haare -sehr

schlank -sehr kurzer, eher unauffälliger Drei-Tage-Bart



Zur Tatzeit trug der Täter eine helle, zu große

Kapuzen-Sweatshirt- Reißverschluss-Jacke und eine Hose mit

aufgesetzten Taschen.



Mit diesem Phantombild richtet sich die Polizei an die

Öffentlichkeit und fragt: Wer kann den auf dem Bild abgebildeten Mann

wiedererkennen, kennt dessen Identität oder hat ihn möglicherweise

vor oder nach der Tatbegehung beobachtet?



Hinweise nimmt die Polizei in Flensburg unter der Rufnummer

0461-4840 entgegen, wie auch jede andere Polizeidienststelle und der

polizeiliche Notruf 110. Vielen Dank!









