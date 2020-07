Flensburg: Nach Fahrradsturz wird Pickup-Fahrer gesucht

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2020, 10:23 Uhr

Flensburg (ots) - Am Sonntag (21.06.20) kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Mühlenholz in Flensburg. Eine 62-jährige Pedelecfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. In diesem Zusammenhang wird nun der Fahrer eines Ford-Pickups gesucht, der der Radfahrerin entgegengekommen sein soll.



Dieser fuhr in eine Parklücke, um ihr Platz zu machen. Während des Rangiervorganges passierte die Frau den Pickup und stürzte. Zu einer Berührung der Fahrzeuge soll es nicht gekommen sein.



Der Fahrer wird gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres (Tel.: 0461 - 484 0) melden.



