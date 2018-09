Flensburg: Mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft

von shz.de

11. September 2018, 15:13 Uhr

Flensburg (ots) - Ein Ermittlungsverfahren der Gemeinsamen

Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) der Bezirkskriminalinspektion

Flensburg und des Zollfahndungsamtes Hamburg wurde erfolgreich

beendet.



Am Montag (10.09.18) wurde ein 35-jähriger Mann in Flensburg

festgenommen, der im Verdacht steht, seit längerem mit Heroin zu

handeln. Bei seiner Festnahme wurden bei ihm ca. 70 Gramm Heroin

sichergestellt. Der Tatverdächtige hat keine eigene Wohnung, sondern

hält sich wechselweise bei Bekannten auf. Die Durchsuchung seiner

persönlichen Sachen in einer dieser Wohnungen führte zum Auffinden

von über 400 Gramm reinen Heroins sowie über 800 Gramm Streckmittel.



Die Ermittlungen gegen den Mann haben im November 2017 begonnen.



Der Beschuldigte wurde am Dienstag dem Haftrichter beim

Amtsgericht Flensburg vorgeführt, der die Untersuchungshaft

anordnete.









