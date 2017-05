Flensburg: Mehrere Körperverletzungen in Solitüde

Flensburg (ots) - Rund 300 Menschen verbrachten den

Himmelfahrtstag am Strand von Solitüde und feierten ausgiebig. Mit

zunehmendem Alkoholgenuss blieb die ausgelassene Stimmung nicht

überall friedlich. Die Polizei musste vier Anzeigen wegen

Körperverletzung aufnehmen. Da es zunächst hieß, dass sich 40

Personen schlagen würden, rückte die Polizei mit mehreren

Streifenwagen an. Letztlich waren jedoch nur wenige Personen an den

Auseinandersetzungen beteiligt. Viele Schaulustige standen herum,

einige versuchten die Streithähne zu trennen.



Insgesamt wurde die Stimmung unter den Anwesenden im Verlaufe des

Tages jedoch spürbar aggressiver. Bei einem Einsatz am Abend

provozierten vier Personen die Polizeibeamten, attackierten diese

und gingen sogar auf einen Diensthund los. Dieser biss einen der

Aggressoren. Alle vier verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.

Zwei weitere Personen wurden ebenfalls zur Verhinderung von

Straftaten in die Ausnüchterungszellen gebracht. Ein Polizeibeamter

wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

