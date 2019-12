Flensburg: Mann attackiert Autofahrerin in der Roten Straße - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 13:53 Uhr

Flensburg (ots) - Am Montag der vergangenen Woche (25.11.19) wurde eine

Autofahrerin in der Roten Straße in Flensburg beim Verlassen eines Parkplatzes

von einem unbekannten Mann beleidigt und körperlich angegangen. Ein Passant kam

zu Hilfe und wird nun gesucht.



Gegen 18:00 Uhr wollte die 57-Jährige mit ihrem Auto vom Hinterhof auf Höhe der

Hausnummer 5 in die Rote Straße einfahren. Wegen eines auf dem Fußweg stehenden

Mannes musste sie warten. Da sie fürchtete, dass sich das Rolltor wieder

schließen würde und der Wagen eingeklemmt werden könnte, hupte sie, um auf sich

aufmerksam zu machen. Der Mann sei daraufhin in aggressiver Weise auf sie

zugekommen, schlug auf die Motorhaube und beschimpfte sie. Er soll durch die

mittlerweile geöffnete Scheibe gegriffen haben und an ihrem Schal gezogen haben.

Ein Passant kam der Autofahrerin zu Hilfe, so dass der Mann Richtung Deutsches

Haus wegging. Er soll ca. 60 Jahre alte gewesen sein sowie von kleiner und

dicklicher Statur. Er habe kurze Haare gehabt und eine dunkle Jacke getragen.



Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Passant, der geholfen hat, werden gebeten,

sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres unter 0461 - 484 0

anzurufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4457509

OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell