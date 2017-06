Flensburg - Ladendieb landet in Untersuchungshaft

Flensburg (ots) - Am Freitagvormittag (02.06.17) nahm die Kripo

Flensburg einen 30-Jährigen in dessen Wohnung in Flensburg fest. Der

Mann ist dringend verdächtigt, mindestens sechs Ladendiebstähle in

Flensburg begangen zu haben. Er ist der Polizei hinreichend bekannt

und hat wegen anderer Eigentumsdelikte bereits eingesessen. Nun wurde

er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter

vorgeführt, der wegen Wiederholungsgefahr die Untersuchungshaft

anordnete.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen