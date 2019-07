Flensburg - Kontrollen am Bahnhof: 7 unerlaubte Einreisen, zwölf Zurückweisungen der dänischen Polizei, Haftbefehl vollstreckt

von shz.de

01. Juli 2019, 11:23 Uhr

Flensburg/ Süderlügum (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die

Flensburger Bundespolizei bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden

Zügen und Fernbussen aus Dänemark erneut Personen festgestellt, die

ausweislos waren oder nicht die erforderlichen Einreisedokumente

vorweisen konnten.



Insgesamt 7 Männer aus Afghanistan, Libyen, Marokko und Albanien

mussten zur Identitätsfeststellung und weiterer polizeilicher

Maßnahmen mit zur Dienststelle. Das Alter der Personen bewegte sich

zwischen 15 und 38 Jahren.



Zwölf Personen wurden durch die dänische Polizei an der Grenze

nach der Einreisekontrolle zurückgewiesen und an die Bundespolizei

übergeben.



Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Algeriers, der mit dem Zug aus

Dänemark nach Deutschland kam, stellten Bundespolizisten fest, dass

ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte

ihn wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Polizeibeamte,

vorsätzlicher Körperverletzung und unerlaubten Besitzes von

Betäubungsmitteln. Da er die die geforderte Geldstrafe von 540 EURO

nicht bezahlen konnte oder wollte, wurde er in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die

nächsten 108 Tage.









Rückfragen bitte an:



Heiko Kraft

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg



Telefon: 0461/3132 105

Mobil: 0172 / 4011278

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell