Flensburg: Körperverletzung mit Messer

von shz.de

23. Juli 2018, 14:03 Uhr

Flensburg (ots) - Am Sonntagabend (22.07.18) kam es in der

Flensburger Neustadt zu einem Streit, der in einer Auseinandersetzung

mit drei leicht verletzten Personen endete. Zwei Personen erlitten

oberflächliche Schnittverletzungen. Die Polizei ermittelt wegen

gefährlicher Körperverletzung.



Gegen 22:50 Uhr wurde der Einsatzleitstelle über den Notruf

mitgeteilt, dass in Höhe Schwedengang eine Auseinandersetzung mit

mehreren Personen stattfinden würde. Zudem wurde gemeldet, dass eine

Person eine größere Stichwaffe dabei haben soll. Beim Eintreffen der

Polizeibeamten waren die Beteiligten allerdings nicht mehr dort.

Zeugen gaben Hinweise auf die Fluchtrichtung und nach und nach

konnten vier Beteiligte im Nahbereich festgestellt und befragt

werden. Demnach ist ein bereits länger schwelender Streit zwischen

zwei 27 und 20 Jahre alten Männern ursächlich, der am Abend eskaliert

ist. Ersten Ermittlungen zufolge habe der 27-Jährige den 20-Jährigen

mit einem Fleischermesser leicht verletzt. Ein 18-Jähriger habe ihn

zusätzlich geschlagen. Ein weiterer 20-jähriger Mann habe versucht,

die Beteiligten zu trennen und erlitt dabei mehrere oberflächliche

Schnittverletzungen. Er wurde nach ambulanter Behandlung im

Krankenhaus wieder entlassen. Der 27-Jährige wurde ebenfalls leicht

verletzt und nach einer Behandlung vor Ort in das Polizeigewahrsam

eingeliefert. Er war erheblich alkoholisiert. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er

am Montag wieder entlassen.



Der genaue Ablauf des Geschehens und die Art der Beteiligungen

sind derzeit nicht abschließend geklärt. Es sollen weitere Personen

um die Kontrahenten herum gestanden und versucht haben, diese zu

trennen. Zusätzlich zum Messer wurde in Tatortnähe ein Backstein als

weitere, mögliche Tatwaffe sichergestellt.



Zeugen der Tat, die bisher noch nicht von der Polizei registriert

wurden, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 2 der BKI Flensburg

in Verbindung zu setzen: 0461 - 484 0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell