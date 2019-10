Flensburg: Körperverletzung am ZOB - Polizei ermittelt

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2019, 12:02 Uhr

Flensburg (ots) - Dienstagabend (14.10.19) kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Flensburger ZOB.

Gegen 19:00 Uhr sollen ca. 20 Beteiligte in Streit geraten sein. In

dessen Verlauf sollen zwei Glasflaschen von der einen Gruppe in die

andere geworfen worden sein. Eine 18-Jährige und ein 31-Jähriger

wurden dadurch leicht verletzt. Während des Einsatzes wurden drei

Personen im Alter von 20 - 22 Jahren als Tatverdächtige ermittelt.



Die Polizei war mit sechs Streifenwagen eingesetzt.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 2

unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 in Verbindung zu setzen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell