Flensburg - Körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt / Zwei schwerverletzte Personen / Die Kriminalpolizei ermittelt

von shz.de

24. November 2018, 19:43 Uhr

Flensburg (ots) - Samstagnachmittag (24.11.18), gegen 17.40 Uhr,

gerieten nach jetzigen Erkenntnissen mehrere Personen im Untergeschoß

der Flensburg Galerie zunächst in einen verbalen Streit, der in eine

körperliche Auseinandersetzung überging. In Folge dieser sollen

Pfefferspray und zumindest ein Messer eingesetzt worden sein. Zwei

Personen wurden mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus

verbracht. Mehrere weitere Personen wurden leicht verletzt. Die

Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die

Flensburg Galerie ist zurzeit abgesperrt. Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.









Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg