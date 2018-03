Flensburg - Junges Mädchen wird bedrängt - Mann schreitet ein und wird leichtverletzt - Zeugin gesucht!

von shz.de

27. März 2018, 15:33 Uhr

Flensburg (ots) - Montagabend (26.03.18), um 20.30 Uhr,

beobachtete ein 23-jähriger Flensburger an der Kreuzung

Jürgensgaarder Straße/St.-Jürgen-Straße wie ein junges Mädchen von

zwei Männern bedrängt wurde. Sie drückte die beiden von sich weg und

rief: "Lasst mich in Ruhe." Der 23-Jährige entschloss sich

einzuschreiten und zog einen der Männer von dem Mädchen weg. Das

Mädchen nutzte die Gelegenheit und lief davon. Der 23-Jährige wurde

anschließend von den mittlerweile drei Männern geschubst und zu Boden

gestoßen. Die drei Unbekannten gingen anschließend in Richtung

Jürgensgaarder Straße davon. Der junge Mann verletzte sich durch den

Sturz leicht am Kopf, am Ellenbogen und an der Hand. Er ging nicht

direkt zur Polizei, so dass eine Nahbereichsfahndung nach den drei

Männern nicht mehr stattfand.



Der 23-Jährige konnte nur zwei der drei unbekannten Männer vage

beschreiben:



Beide Männer waren ca. 20 Jahre alt. Der eine war ca. 175 cm groß

und schlank. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Der

andere Mann war ca. 180 cm groß, schlank und trug eine rote Jacke und

eine dunkle Hose.



Die Kripo Flensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, aber vor allem das junge Mädchen, um Kontaktaufnahme unter

der Rufnummer 0461-4840.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell