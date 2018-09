Flensburg: Intensivtäter in Untersuchungshaft

von shz.de

14. September 2018, 14:33 Uhr

Flensburg (ots) - Ein 33-jähriger Intensivtäter sitzt seit Freitag

in Untersuchungshaft. Dem Flensburger wird vorgeworfen, seit April

2018 zahlreiche Diebstahlshandlungen begangen zu haben, um seinen

Lebensunterhalt zu bestreiten und um seine Medikamentenabhängigkeit

zu finanzieren.



In dem von der Staatsanwaltschaft Flensburg beantragten Haftbefehl

werden dem Beschuldigten sechs Ladendiebstähle vorgeworfen. Sein

bevorzugtes Stehlgut waren Alkoholika, Tabakwaren, Parfüm und

Sportbekleidung. Außerdem soll er einen Wohnungseinbruch begangen und

dort Bargeld und Elektrogeräte entwendet haben. Einem Busfahrer soll

er am ZOB Bargeld aus dem Portemonnaie gestohlen haben, als dieser

seinen Bus kurz verlassen hatte, um bei einem Notfall zu helfen.



Das Kommissariat 7 der BKI Flensburg ermittelt zudem in 40

weiteren Fällen des Ladendiebstahls gegen den Tatverdächtigen.

Außerdem werden ihm ein Pkw-Diebstahl und ein weiterer

Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen.









