Flensburg/Innenstadt - Radfahrer im Visier der Polizei!

Flensburg (ots) - Der Sommer macht zwar gerade eine Pause, trotz

allem sind seit einigen Wochen deutlich mehr Radfahrer unterwegs.

Auffallend ist auch, dass sichtlich mehr Berufstätige das Fahrrad als

umweltfreundliches und kostensparendes Verkehrsmittel nutzen,

besonders in der Innenstadt. Ein Parkplatzproblem hat man mit dem

Fahrrad nämlich nicht.



Die Polizeistation Mitte plant deshalb in den nächsten Wochen an

unterschiedlichen Kontrollstellen in der Innenstadt Flensburgs,

Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen. Mit diesen

Kontrollen (uniformiert, aber auch zivil) wollen die Beamten die

Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, da z.B. immer mehr

Fahrradfahrer, auch zu Hauptgeschäftszeiten die Fußgängerzone

befahren. Dies ist allerdings nur in der Zeit zwischen 20 Uhr und 10

Uhr morgens geduldet und dann auch nur in Schrittgeschwindigkeit!



Bei den Kontrollen werden sowohl Verhaltensweisen der

Verkehrsteilnehmer als auch die technische Sicherheit von Fahrrädern

ins Visier der Beamten genommen. Die Maßnahmen der Polizei zielen

darauf ab, das Bewusstsein für die Gefahren der "ungeschützten

Verkehrsteilnehmer" zu schärfen. So trägt natürlich das richtige

Verhalten der Fußgänger und Radfahrer selbst, aber auch die

Rücksichtnahme der Übrigen zu einer unfallfreien Teilnahme am Verkehr

bei.



Um mit dem Fahrrad sicher unterwegs zu sein, geben die Kollegen

folgende Tipps:



-Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrrad verkehrssicher ist! Im Sinne

der Verkehrssicherheit sollten stets notwendige Reparaturen

durchgeführt und fehlende Teile angebracht werden. Ein regelmäßiger

Fahrradcheck wird deshalb empfohlen.



-Nutzen Sie - sofern vorhanden - die ausgewiesenen Radwege!



-Achten Sie darauf, dass Sie an Kreuzungen, Ein- und Ausfahrten

und ähnlichen Verkehrspunkten von anderen Verkehrsteilnehmern

wahrgenommen werden.



-Rechnen Sie immer mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer!



-Beachten Sie bitte die Regeln der Straßenverkehrsordnung.



-Fahren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur mit einem

Fahrradhelm! Dieser schützt nachweislich vor schweren

Kopfverletzungen bei einem Sturz oder einem Verkehrsunfall.



-Fahren Sie nur bei "grün" über die Ampel und bedenken Sie bei

abbiegenden Fahrzeugen, dass Sie sich möglicherweise im "Toten

Winkel" befinden könnten oder generell übersehen werden.



-Nehmen Sie auf Sonderwegen, die gemeinsam von Fußgängern und

Radfahrern genutzt werden, Rücksicht!



-Tragen Sie möglichst (nicht nur in der dunklen Jahreszeit) helle,

auffällige oder mit Accessoires zur besseren Erkennbarkeit

ausgestattete Bekleidung! Warnwesten und reflektierende Kleidung oder

Rucksäcke erhöhen die Erkennbarkeit.



-Fahren Sie auch am Tag mit eingeschaltetem Licht, weil Sie dann

besser gesehen werden.



-Das Hören von Musik über einen Kopfhörer beeinträchtigt Ihr Gehör

und vor allem: das Handy kann (auch beim Fahrradfahren) warten!



-Seien Sie bitte immer auch ein Vorbild für unsere Jüngsten in der

Gesellschaft - unsere Kinder!









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 03.Jul.2017 | 08:03 Uhr