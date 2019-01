Flensburg: Holzschiff von 1878 im Flensburger Hafen gesunken

von shz.de

09. Januar 2019, 15:33 Uhr

Flensburg (ots) - Am Mittwochmorgen (09.01.2019) gegen 07.30 Uhr

sank das 18 Meter lange Holzschiff "Oline" in Höhe der Museumswerft

auf den Grund des Flensburger Hafens. Von dem 141-jährigen Zweimaster

sind nur noch die Masten zu erkennen, die aus dem Wasser ragen. Das

verloren gegangene Treibgut wurde mittlerweile an der Hafenspitze

angetrieben. Die Bergung des Treibgutes wurde durch die Flensburger

Wasserschutzpolizei veranlasst. Betriebsstoffe sind nicht

ausgetreten. Über die Ursachen, die zum Versinken des Schiffes

geführt haben, liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Pressestelle

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Gina Bartsch

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell