Flensburg/Großenwiehe - Mutmaßliche Bankräuber festgenommen

22. Juni 2018, 10:13 Uhr

Flensburg/Großenwiehe (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung

"Großenwiehe-Soeben Raubüberfall auf Raiffeisenbank", "Folgemeldung

zum bewaffneten Banküberfall in Großenwiehe" und "Bankraub

Großenwiehe-2000 EUR Belohnung" (ots vom 13.02.18 und 16.02.18))



Am 13.02.2018 wurde eine Filiale der Raiffeisenbank in Großenwiehe

überfallen. Einer der Täter hatte im Schalterraum der Bank unter

Vorhalt einer Schusswaffe Geld gefordert und erbeutet. Anschließend

ist er in einem dunklen SUV, in dem ein anderer Mann auf dem

Parkplatz vor der Bank gewartet hatte, geflüchtet.



Aufgrund der offensiven Öffentlichkeitsfahndung waren bei der

Kriminalpolizei in Flensburg zahlreiche Hinweise eingegangen, die

schließlich am Mittwochnachmittag (20.06.18) nach intensiven

Ermittlungen zur Festnahme der mutmaßlichen Bankräuber führten. Es

handelt sich bei den dringend Tatverdächtigen um einen 30-jährigen

und einen 23-jährigen Flensburger. Bei mehreren anschließend

durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld der

Tatverdächtigen fanden die eingesetzten Polizeikräfte umfangreiches

Beweismaterial, welches dem Bankraub in Großenwiehe zugeordnet werden

kann.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurden die

Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag (21.06.18) einem Haftrichter

vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.









