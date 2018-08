Flensburg: Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet - Pizzafahrer im Pech

von shz.de

10. August 2018, 08:33 Uhr

Flensburg (ots) - Bei einer Geschwindigkeitsmessung am

Donnerstagabend (09.08.18) wurden durch Beamte des 1. Polizeireviers

sechs Fahrer gemessen, die deutlich zu schnell waren. Alle fuhren in

der Stadt über 20 Km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit und

erhalten dafür einen Punkt in der Verkehrssünderkartei. Der

Schnellste von Ihnen wurde abzüglich der Messtoleranz mit 29 Km/h

Überschreitung gemessen und entging knapp einem Fahrverbot.



Etwas Kurios war die Messung eines Pizzalieferanten. Da dieser

keinen Führerschein mit sich führte, schickte der Chef nach einem

Telefonat einen weiteren Lieferfahrer los, der den Führerschein

vorbeibringen sollte. Um seinen Kollegen schnell zu erlösen, damit

dieser seine Pizza noch warm ausliefern konnte, beeilte er sich und

achtete nicht auf die Geschwindigkeitskontrolle. Er wurde ebenfalls

mit über 20 Km/h zu schnell gemessen.



Alle Fahrzeugführer wurden direkt nach der Messung angehalten und

ihnen in Gesprächen erläutert, dass freie Straßen und mäßiger Verkehr

keine Überschreitung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit

rechtfertigen. Teilweise waren die Verkehrsteilnehmer einsichtig,

teilweise rechtfertigte man sich aber auch genau mit dem Argument des

ruhigen Verkehrs und der freien Straßen.



Die Polizei wird weiter kontrollieren!









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell