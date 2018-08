Flensburg - Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten

von shz.de

30. August 2018, 09:13 Uhr

Flensburg (ots) - Am Mittwoch (29.08.18) wurden in den frühen

Nachmittagsstunden durch Beamte des 1. Polizeirevieres Flensburg in

der Marienallee in Höhe des dortigen Kindergartens und der

angrenzenden Schule Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mittels

eines Lasermessgerätes wurde die Geschwindigkeit vorbeifahrender PKW

gemessen. Bei festgestellter überhöhter Geschwindigkeit wurden diese

Fahrzeuge dann einer Kontrolle unterzogen. Neben der Eröffnung des

Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen überhöhter Geschwindigkeit war es

den Beamten wichtig, die Autorfahrer zu sensibilisieren: Die

Geschwindigkeit in einer 30er Zone sollte eingehalten werden.

Besonders vor Kindergärten und Schulen, genau dort, wo sich die

schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr aufhalten, Kindergarten- und

Schulkinder. Alle Kontrollierten zeigten sich einsichtig und hielten

die Kontroll-Maßnahme für angemessen. Der überwiegende Anteil der

Verkehrsteilnehmer hielt sich ordnungsgemäß an die vorgegebene

Geschwindigkeitsbeschränkung.



Es wurden allerdings auch 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen im

Bereich von 10 bis 20km/h über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit

gemessen. Erfreulicherweise war kein höherer Verstoß im

Bußgeldbereich festzustellen. Allerdings benutzen zwei Fahrer während

der Geschwindigkeitsüberschreitung ihr Handy. Eine Fahrerin gab bei

der anschließenden Belehrung als Entschuldigung an, dass sie gerade

abgelenkt war, weil sie dringend ihr eigenes Kind aus einem anderen

Kindergarten abholen müsse. Dies zeigt erneut, dass die Benutzung von

Mobiltelefonen im besonderen Maße zur Ablenkung beiträgt!









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell