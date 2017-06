Flensburg - Gemeinsame Drogenkontrolle von Polizei, Zoll und Bundespolizei/Mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kreis Schleswig-Flensburg (ots) -



Mittwochvormittag (07.06.17) kamen aus ganz Schleswig-Holstein 68

Kontrollkräfte zusammen (49 Beamte der Landespolizei, 14 Zollbeamte,

drei dänische Polizisten und zwei Bundespolizisten), um gemeinsam an

verschiedenen Standorten im Großraum Flensburg Fahrzeugführer auf

Alkohol, Drogen und Medikamente zu kontrollieren. Trotz des absolut

bescheidenen Wetters waren die Beamten hochmotiviert und konnten in

kürzester Zeit folgende Feststellungen treffen:



4 x Verstoß § 24a StVG, BtM (Betäubungsmittel) im Straßenverkehr 1

x Fund von BtM (1,3 g Haschisch) 1 x Fund von BtM (10 g Marihuana) 12

x OWi (Ordnungswidrigkeit) -21 Verwarnungen 5 x OWi mit mündlicher

Verwarnung 1 x Bericht Aufenthaltsermittlung 3 x Kontrollberichte 1 x

Gebietsverstoß durch den Zoll festgestellt, vor Ort 243 Euro

einbehalten



Es wurden insgesamt 239 Fahrzeuge kontrolliert.



Nach ca. zweistündiger Kontrollzeit musste die Kontrolle auf Grund

der Wetterlage (Dauerregen mit starken Windböen) abgebrochen werden.

Die festgestellten Verstöße in der Kürze der Zeit zeigen aber, dass

solche Kontrollen notwendig und berechtigt sind.



An der Kontrollstelle Schafflund, Fahrtrichtung Flensburg, wurde

bereits beim ersten kontrollierten PKW-Fahrer eine Beeinflussung

durch Betäubungsmittel festgestellt. Der freiwillig durchgeführte

Urinvortest zeigte positiv auf THC an. Eine

Ordnungswidrigkeiten-Anzeige für den Fahrer ist die Folge. Sollte die

entnommene Blutprobe positiv sein, kommen 500,- Euro Bußgeld, 4

Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot auf den Fahrer zu.

Zusätzlich erhält die Führerscheinstelle Kenntnis und prüft, ob eine

charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen vorliegt.









