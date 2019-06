Flensburg - Gefälschte Bußgeldbescheide der Polizei Brandenburg per E-Mail

von shz.de

24. Juni 2019, 15:13 Uhr

Flensburg (ots) - Das Kommissariat 9 (Cybercrime) der

Bezirkskriminalinspektion Flensburg befasst sich seit einigen Tagen

mit einer neuen Betrugsmasche:



Betroffene hatten E-Mails erhalten, die angeblich von der Polizei

Brandenburg stammten. In diesen wurde ihnen die Begehung einer

Ordnungswidrigkeit vorgeworfen. Durch entsprechende Klicks auf die in

der E-Mail enthaltenen Links "Berufung einlegen" oder "Falldetails",

konnten die Geschädigten reagieren. Doch Vorsicht:



Folgt man den Anweisungen dieser gefälschten Bußgeldbescheide wird

eine Schadsoftware heruntergeladen, die nur von wenigen

Antivirenprogrammen als schädlich erkannt und eliminiert wird. Diese

ermöglicht den Betrügern das Ausspähen von sensiblen Daten, die sich

auf dem Rechner befinden.



Betroffene sollten die Mail umgehend löschen. Für den Fall, dass

der Rechner durch den Virus bereits infiziert wurde, muss dieser

fachmännisch in Stand gesetzt werden. Die Polizei rät dazu, Anzeige

gegen den oder die unbekannten Täter zu erstatten. Folgender Hinweis:

Bußgeldbescheide von Polizeidienststellen werden nicht via E-Mail,

sondern auf dem Postweg verschickt.



Hinweise auf www.polizei-praevention.de









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell