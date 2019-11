Flensburg - Fördepark, Mercedes Sprinter aufgebrochen und Bäckerei-Tageseinnahmen gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 11:43 Uhr

Flensburg (ots) - Am Montagmorgen (25.11.19), gegen 08.30 Uhr, parkte ein

Bäckerei-Mitarbeiter zwecks Anlieferung von Backwaren für eine Filiale im

Fördepark einen weißen Mercedes Sprinter (langer Radstand) auf dem Parkplatz des

Fördeparks, auf Höhe des Eingangs REWE/Roller. Als der Fahrer wenige Minuten

später zu dem Transporter zurückkehrte, stelle er fest, dass die

Beifahrer-Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere tausend Euro Tageseinnahmen

vom Samstag aus dem Fahrzeug entwendet worden waren.



Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat heute Morgen auf dem Parkplatz

des Fördeparks auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem

Einbruchdiebstahl in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.



