Flensburg: Feuer am Ostseebad - Zeugen gesucht

03. September 2018, 14:03 Uhr

Flensburg (ots) - Nach einem Feuer am Samstagmorgen (01.09.18)

gegen 04:00 Uhr am Ostseebad sucht die Kriminalpolizei mögliche

Zeugen und Hinweisgeber.



Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einem Lagerraum des

öffentlichen Toilettengebäudes aus. In dem Raum lagern Gartengeräte

(Rasenmäher, Schubkarre und weiteres Arbeitsmaterial), die zerstört

wurden. Durch die Rauchentwicklung und das Löschwasser wurden die

Toilettenräume sowie ein von einem Kindergarten genutzter

Aufenthaltsraum beschädigt.



Am Gebäude wurden zudem eingeschlagene Scheiben und eine

beschädigte Tür festgestellt. Kurz vorher wurden mehrere Personen im

Bereich des Gebäudes gesichtet. Das Kommissariat 2 der

Kriminalpolizei Flensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter:

0461- 484 0.









