Flensburg - Festnahme im Nachtbus- Einlieferung in die Haftanstalt

07. Februar 2019, 11:03 Uhr

Flensburg (ots) - Am heutigen frühen Morgen gegen 02:20 Uhr

kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flensburger Bahnhof die

Reisenden in einem Bus, der kurz zuvor von Dänemark nach Deutschland

eingereist war. Dabei stellten die Beamten einen jungen Iraker fest,

der sich ordnungsgemäß ausweisen konnte und über einen gültigen

Aufenthaltstitel für die Bundesrepublik verfügte. Soweit so gut.. Bei

der fahndungsmäßigen Überprüfung des 25-Jährigen kam allerdings

heraus, dass der junge Mann von der Staatsanwaltschaft wegen

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung per Haftbefehl gesucht wurde.

Laut dieser beiden Haftbefehle hatte er noch eine Geldstrafe von

insgesamt 2550,- EURO zu bezahlen oder Ersatzweise eine Haftstrafe

von 165 Tagen abzusitzen. Da er den geforderten Geldbetrag nicht

bezahlen wollte oder konnte, wurde er am heutigen Vormittag durch die

Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen

den jungen Mann lag zudem noch eine weitere Fahndungsnotierung vor.

Da er vor einiger Zeit vermutlich "untergetaucht" war, suchte ihn die

Staatsanwaltschaft, um seinen derzeitigen Aufenthalt zu klären.

Dieser steht nun (zumindest für die nächsten 165 Tage) fest.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell