Flensburg: Fantreffen mit "Frei.Wild" ohne besondere Vorkommnisse beendet

20. April 2019, 17:03 Uhr

Flensburg (ots) - Am Samstag (20.04.19) fand auf der Exe in

Flensburg eine Veranstaltung der Musikgruppe "Frei.Wild" statt.



Rund 500 Anhänger der Gruppe waren gekommen, um sich ab 13.00 Uhr

mit der Band zu treffen. Ca. 130 Personen fanden sich zu einer

Gegenveranstaltung zusammen.



Die Polizei verhinderte durch erhöhte Präsenz größere Störungen

der Veranstaltung und das direkte Aufeinandertreffen der Fans und der

Gegendemonstranten. Das kurze Konzert von "Frei.Wild" fand unter

lautstarken Protesten statt. Unter den Gegendemonstranten waren 10-15

Personen, die sich zeitweise vermummten. Ausschreitungen gab es

nicht.



Gegen 14:40 Uhr fuhr die Band von Flensburg in Richtung Pahlen.

Die Shuttlebusse der Fans verließen die Exe ab 15:45 Uhr und folgten

zum dortigen Konzert.



Die Flensburger Polizei beendete den Einsatz gegen 16:40 Uhr ohne

nennenswerte Vorkommnisse. Sie wurde von Kräften der

Polizeidirektionen Lübeck und Bad Segeberg unterstützt, so dass ca.

80 Beamtinnen und Beamte eingesetzt waren.









