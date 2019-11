Flensburg: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis - Fahrzeug beschlagnahmt

Avatar_shz von shz.de

Flensburg (ots) - Am Donnerstagabend (21.11.19) gegen 21:00 Uhr wurde eine

zivile Streife des 1. Polizeireviers Flensburg auf einen Ford Mondeo aufmerksam

und kontrollierten diesen daraufhin in Engelsby. Der 28-jährige Fahrer räumte

gegenüber den Beamten ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Außerdem

gab er zu, vor Fahrtantritt Speed konsumiert zu haben. Während der daraufhin

durchgeführten Blutprobenentnahme schilderte der Kontrollierte unter anderem

bereitwillig, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein und

trotzdem regelmäßig Fahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Nach Rücksprache mit

der zuständigen Flensburger Staatsanwaltschaft wurde der Ford Mondeo

beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



