Flensburg: Entwarnung nach Bombendrohung beim Land-/Amtsgericht in Flensburg

von shz.de

19. Dezember 2018, 21:13 Uhr

Flensburg (ots) - Der Polizeieinsatz beim Land- und Amtsgericht in

Flensburg ist beendet. Die Durchsuchung des Gebäudes führte nicht zum

Auffinden von gefährlichen oder verdächtigen Gegenständen.



Am Mittwoch (19.12.18) war dort eine Bombendrohung eingegangen.

Das Gebäude wurde daraufhin gegen 14:15 Uhr geräumt und abgesperrt.

Die unmittelbar angrenzenden Straßenzüge "Reepschlägerbahn",

"Friedrichstraße" und "Südergraben" wurden für den Fahrzeugverkehr

ebenfalls gesperrt.



Die Polizei war mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort. Es waren sieben

Sprengstoffsuchhunde eingesetzt, die teilweise landesweit angefordert

und nach Flensburg gefahren wurden. Die Durchsuchung des Gebäudes

begann gegen 15:50 Uhr und war um 20.50 Uhr abgeschlossen.



Art, Umfang und Details zu der eingegangen Drohung werden aus

ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell