Flensburg: Einkaufspassage in Innenstadt wegen Bombendrohung gesperrt

30. September 2018, 14:13 Uhr

Flensburg (ots) - Gegenwärtig läuft in der Flensburger Innenstadt

ein Polizeieinsatz. Die Einkaufspassage "Galerie" wurde wegen einer

Bombendrohung geräumt. Die Polizei ist vor Ort und sichert den

kompletten Bereich. Betroffen sind Teile der Fußgängerzone, inklusive

Angelburger Straße, Südermarkt und Holm.



Zur Absuche und Überprüfung des Gebäudes wurden

Sprengstoffsuchhunde angefordert. Der Einsatz kann noch längere Zeit

dauern. Besucher des verkaufsoffenen Sonntages müssen mit

Beeinträchtigungen rechnen und werden gebeten, den Anweisungen der

eingesetzten Polizeikräfte Folge zu leisten.



Bereits am Samstag hatte es eine Bombendrohung gegen die "Galerie"

gegeben. Nach einer Durchsuchung konnte am Samstagabend Entwarnung

gegeben werden.









