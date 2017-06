Flensburg - Einbruchserie geklärt - Drei Tatverdächtige in U-Haft

Flensburg (ots) - Die Kriminalpolizei Flensburg hat eine

Einbruchsserie geklärt, die die Ermittler seit Anfang Januar

beschäftigt. In Flensburg und Umgebung war es zu einer Vielzahl von

Einbruchstaten gekommen. Die mutmaßliche Tätergruppe hatte es dabei

vornehmlich auf Gewerbebetriebe abgesehen. In mehreren Fällen wurde

in Bäckereien, Getränkemärkte und Reisebüros eingebrochen, vereinzelt

aber auch in Einfamilienhäuser. Die Kommissariate 4 und 7 der BKI

Flensburg ermittelten in über 30 Fällen.



Die Tatverdächtigen hatten es hauptsächlich auf Bargeld abgesehen.

Teilweise entwendeten sie mit brachialer Gewalt festverankerte

Tresore.



Insgesamt wird gegen sechs Beschuldigte ermittelt. Am Mittwoch

fanden deshalb in Flensburg und näherem Umland in sieben Wohnungen

Durchsuchungen statt. Unter Beteiligung von mehr als 40

Einsatzkräften der Polizei und Staatsanwaltschaft wurde dabei

umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt.



Bereits im Vorwege wurden von der Staatsanwaltschaft Flensburg

Haftbefehle für die drei Hauptbeschuldigten beantragt. Diese wurden

festgenommen und am Donnerstag beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt.

Die Männer im Alter von 26, 28 und 68 Jahren sitzen seitdem in

Untersuchungshaft.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

