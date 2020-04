Flensburg: Einbruch in Kleintransporter - Täter flüchtet mit Stehlgut

Avatar_shz von shz.de

15. April 2020, 10:23 Uhr

Flensburg (ots) - Mittwochmorgen (15.04.20) gegen 03:15 Uhr wurde ein Anwohner in der unteren Mürwiker Straße auf Einbruchsgeräusche aufmerksam. Er beobachtete eine Person, die sich am Heck eines VW-Caddys zu schaffen machte und anschließend in Richtung Hafermarkt ging. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die an dem Fahrzeug eine eingeschlagenen Scheibe vorfand. Aus dem Handwerkerauto wurde diverses Werkzeug wie Bohrmaschine, Akkuschrauber und Werkzeugtasche entwendet.



Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Täter. Wer zur Tatzeit eine dunkel gekleidete Person, die eventuell sogar das Werkzeug trug, in Richtung Bismarckstraße/Hafermarkt hat gehen sehen oder weitere hilfreiche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 7 unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 zu melden.



