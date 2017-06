Flensburg - Einbrecher kamen in der Nacht

Flensburg (ots) - Während ein Rentner-Ehepaar im Twedter Feld

schlief, verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag

(13.06.17) zwischen Mitternacht und 02.20 Uhr Zutritt in das

Reihenendhaus. Mit einem Stein wurde eine Fensterscheibe

eingeschlagen. Die Einbrecher konnten dann das Fenster öffnen und das

Haus betreten. Es wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht.

Unerkannt entkamen die Täter mit einer Handtasche samt Portmonee,

sowie Schmuck und Bargeld. Das Ehepaar hatte von den Einbrechern in

ihrem Haus nichts mitbekommen. Als die Frau um 02.20 Uhr wach wurde

und in die Küche ging, stellte sie das eingeschlagene Fenster fest

und alarmierte die Polizei. Noch in der Nacht wurde die Kripo zwecks

Spurensicherung alarmiert. Sicher ist, dass die Täter von vorne kamen

und das Fenster, welches eingeschlagen wurde, von der Straße gut

einsehbar ist.



Zeugen, die weiterführende Hinweise im Zusammenhang mit dem

Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0461-4840 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen