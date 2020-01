Flensburg - E-Scooter- Fahrer betrunken unterwegs

Avatar_shz von shz.de

24. Januar 2020, 10:03 Uhr

Flensburg (ots) - Donnerstagabend, 23.01.20, gegen 18:00h, führte das Polizei-

Autobahn- und Bezirksrevier Nord aus Schleswig eine Verkehrskontrolle in der

Neustadt in Flensburg durch.



Währenddessen fiel ihnen ein E-Scooter Fahrer auf, den sie kontrollierten. Bei

dem Mann konnten sie deutlichen Atemalkohol feststellen. Ein anschließend

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.



Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 43-

Jährige hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

zu verantworten.



Der 43-Jährige gab, an, dass er nicht viel über die Voraussetzungen zum Führen

von E-Scootern wisse. Um ihm und anderen Nutzern künftige Strafverfahren und

Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu ersparen, werden an dieser Stelle nochmal die

wichtigsten Informationen genannt.



Ein E-Scooter benötigt:



- eine gültige Haftpflichtversicherung

- zwei voneinander unabhängige Bremsen

- lichttechnische Einrichtungen wie bei einem Fahrrad

- eine helltönende Glocke oder Hupe

- eine Betriebserlaubnis



Es gelten folgend Regeln für E-Scooterfahrer:



- Mindestalter von 14 Jahren

- Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen hat der Fußverkehr Vorrang

- Auf Fußwegen und in Fußgängerzonen darf nicht gefahren werden

- Es dürfen keine Anhänger am E-Scooter angebracht werden

- Es gelten die Promillegrenzen wie bei Kraftfahrzeugen

- Die Nutzung von Mobiltelefonen ohne Freisprecheinrichtung ist

verboten

- Richtungswechsel sind mit Blinkern, ggf. mit deutlichen

Handzeichen anzuzeigen



