Flensburg: Drogen- und Alkoholdelikte bei Verkehrskontrollen festgestellt

23. November 2018, 12:33 Uhr

Flensburg (ots) - Am Donnerstag (22.11.2018) führten Beamte vom 1.

Polizeirevier Flensburg vermehrt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

durch. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Verkehrstüchtigkeit

der Fahrzeugführer. Bereits gegen 13:30 Uhr stellten die Beamten

einen Autofahrer fest, der keinen Führerschein mehr besaß. Zudem

ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln gefahren war. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier

gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Kurz darauf erkannten die Beamten einen Fahrer, der ebenfalls den

Anschein erweckte Betäubungsmittel genommen zu haben. Ein

Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht, sodass auch ihm eine

Blutprobe entnommen wurde.



Gegen Mitternacht wurde durch die Beamten ein offensichtlich

alkoholisierter Autofahrer gestoppt. Ein Alkoholvortest ergab

anschließend einen Wert von über 1,6 Promille. Auch diesem Autofahrer

wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Kontrolle ermittelten die

Beamten, dass der Kombi des Mannes nicht versichert war und

entstempelten daraufhin die Kennzeichen. Alle Fahrzeugführer werden

sich in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

verantworten müssen.









