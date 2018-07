Flensburg - Diebstahl von Sportboot - Belohnung ausgelobt

von shz.de

03. Juli 2018, 11:13 Uhr

Flensburg (ots) -



Wir berichteten am 20.06.18 von dem Diebstahl zweier Sportboote

aus den Yachthafen Fahrensodde und dem Industriehafen in Flensburg.

Der Bootseigner einer "Maverick" des Herstellers "Galaxy", dessen

Boot mit dem Namen "Insolvenz" in Fahrensodde entwendet wurde, hat

nun eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die

zur Identifizierung und Ergreifung der Bootsdiebe und zur

Wiedererlangung seines Sportbootes führen.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 0461-4840 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell