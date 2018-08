Flensburg: DFB-Pokalspiel verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse

von shz.de

19. August 2018, 18:13 Uhr

Flensburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (19.08.2018) wurde in

Flensburg die 1. Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Um 15:30 Uhr spielte

der SC Weiche Flensburg 08 gegen den VFL Bochum.



Über 3000 Zuschauer, davon ca. 450 angereiste Fußballfans aus

Bochum, erlebten ein Fußballspiel, das aus polizeilicher Sicht ohne

besondere Vorkommnisse und störungsfrei verlief. Der SC Weiche

Flensburg gewann das Spiel mit 1:0.



Rund um das Fußballspiel waren ca. 250 Einsatzkräfte der Polizei

eingesetzt, von denen bereits einige vorzeitig in den Feierabend

geschickt wurden, da sich frühzeitig ein friedlicher Verlauf der

Veranstaltung abzeichnete. Die rund 100 Beamten der Polizeidirektion

Flensburg wurden von der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin

unterstützt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell