Flensburg - Der grüne Pfeil - Zwölf Verstöße in einer Stunde

21. Januar 2020, 12:53 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Vormittag (21.01.20) überprüften Beamte des 1.

Polizeireviers Flensburg den Rechtsabbiegeverkehr mit grünem Pfeil am

Nordkreuz/Lornsendamm. Insgesamt verstießen zwölf Fahrzeugführer gegen die

"Grüne-Pfeil-Regelung" und fuhren nach rechts auf den Lornsendamm ohne

anzuhalten. Wer ohne kurzen Halt an einer roten Ampel mit Grünpfeil abbiegt,

begeht einen Rotlichtverstoß. Das war vielen der angehaltenen Fahrzeugführer

offenbar nicht bekannt. Bei Nichtbeachtung der Regelung wird ein Bußgeld von

mindestens 70 Euro fällig. Kommt es zu einer Gefährdung anderer

Verkehrsteilnehmer, wird das Bußgeld auf ca. 150 Euro erhöht. Es kommt außerdem

ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg hinzu.



Wer damals in Ostdeutschland seinen Führerschein gemacht hat, kennt den grünen

Pfeil an Einmündungen oder Kreuzungen schon seit der Fahrschulzeit. Bundesweit

ermöglicht das Verkehrszeichen das Rechtsabbiegen an einer roten Ampel erst seit

1994. Wozu dient der grüne Pfeil? Lange Wartezeiten an Kreuzungen sollen

vermieden werden. Während Autos, die geradeaus oder nach links gelenkt werden,

warten müssen, können sich Rechtsabbieger in den von links kommenden Querverkehr

einordnen. Der Grünpfeil ähnelt in seiner Funktion einem Stoppschild. Wenn Sie

an eine rote Ampel mit grünem Pfeil heranfahren, dann stoppen Sie an der

Haltelinie Ihr Fahrzeug. Fahrens Sie dann langsam zur Sichtlinie vor und biegen

Sie erst nach rechts ab, wenn die Fahrbahn frei ist. Nehmen Sie dabei auch

Rücksicht auf Radfahrer und Fußgänger.



