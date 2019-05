Flensburg - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

von shz.de

27. Mai 2019, 11:52 Uhr

Flensburg (ots) - Am vergangen Freitag gegen 18:00 Uhr

kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Flensburger Bahnhof die

Reisenden aus dem Einreisezug aus Dänemark. Dabei stellten sie einen

43-jährigen Marokkaner fest, der durch die Staatsanwaltschaft gesucht

wurde. Er hatten noch eine Geldstrafe von 423,50 EURO zu bezahlen. Da

er den geforderten Betrag aufbringen konnte und sich zudem

ordnungsgemäß ausweisen konnte, entging er einer

Ersatzfreiheitsstrafe von 23 Tagen und konnte im Anschluss seiner

Wege ziehen.



Weniger "Glück" hatte eine 38-jähriger Albaner, den die

Bundespolizisten am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr am

Flensburger Bahnhof als Insassen des Fernreisebusses aus Dänemark

kontrollierten. Hier ergab die Personalien Überprüfung, dass gegen

den Mann insgesamt drei Haftbefehle anhängig waren. Ihn suchte die

Staatsanwaltschaft wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und schweren

Bandendiebstahls. Hier war noch eine Gesamtfreiheitsstrafe von 448

Tagen abzusitzen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da der albanische

Staatsangehörige zudem noch unzureichend für den Aufenthalt im

Bundesgebiet legetimiert war, kam auch noch eine Strafanzeige wegen

unerlaubtem Aufenthalt dazu.









