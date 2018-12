Flensburg: Bombendrohung beim Land-/Amtsgericht in Flensburg

von shz.de

19. Dezember 2018, 15:13 Uhr

Flensburg (ots) - Gegenwärtig findet in Flensburg beim Land- und

Amtsgericht ein Polizeieinsatz statt. Am heutigen Mittwoch (19.18.12)

ist dort eine Bombendrohung eingegangen.



Das Gebäude wird aktuell geräumt. Die Straßen Reepschlägerbahn und

Südergraben werden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Polizei und

Rettungsdienst sind vor Ort.



Das Gebäude soll mit Sprengstoffsuchhunden abgesucht werden. Über

die Dauer des Einsatzes kann zum jetzigen Zeitpunkt keine

Einschätzung gegeben werden.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell