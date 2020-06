Flensburg: Besitzer eines weißen Mountainbikes gesucht

Avatar_shz von shz.de

22. Juni 2020, 12:32 Uhr

Flensburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (21.06.20) stürzte gegen 02:55 Uhr ein Fahrradfahrer in der Werftstraße in Flensburg. Zeugen teilten mit, dass der Fahrer anschließend in Richtung Apenrader Straße ging.



Das von ihm genutzte Fahrrad - ein weißes Mountainbike - ließ er auf Höhe der Tankstelle liegen. Außerdem fanden die Polizeibeamten ein schwarzes iPhone am Unfallort.



Der Fahrer und/oder der Besitzer des Mountainbikes und des Smartphones werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst (Tel.: 0461 - 484 0) zu melden, damit die Sachen wieder ausgehändigt werden können.



