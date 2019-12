Flensburg - Automatenaufbrüche aufgeklärt - 36-Jähriger gesteht diverse Taten

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 14:53 Uhr

Flensburg (ots) - Gerade erst Anfang September dieses Jahres aus der Haft

entlassen, in der er wegen ähnlicher Delikte gesessen hatte, konnte es ein

36-Jähriger nicht lassen und wurde nun durch Ermittlungen der

Bezirkskriminalinspektion wieder diverser Einbruchdiebstähle überführt. Er hat

einmal im September, zweimal im November und ein weiteres Mal im Dezember

Münzautomaten an Tankstellen und Waschstraßen aufgebrochen. Dabei erbeutete er

geringe Bargeldbeträge und verursachte hohe Sachschäden. Der Mann hat alle Taten

eingeräumt und das Tatwerkzeug freiwillig herausgegeben.



