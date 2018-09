Flensburg-Auffahrunfall mit anschließender Flucht im Mühlendamm/Polizei sucht Zeugen

von shz.de

26. September 2018, 10:13 Uhr

Flensburg (ots) - Ein dänischer Autofahrer befuhr mit seinem

hellgrauen Toyota Corolla am frühen Samstagabend (22.09.18), um 17.51

Uhr, den Mühlendamm in Richtung Campus. Als er verkehrsbedingt halten

musste, fuhr ihm ein anderes Fahrzeug so stark hinten auf, dass sein

Toyota einen ordentlichen Satz nach vorne machte. Er fuhr nach dem

Aufprall mit seinem PKW rechts ran und stieg aus. Ein schwarzer

Kleinwagen wendete in diesem Augenblick und fuhr in Richtung

Deutsches Haus davon. Der Toyota-Fahrer klagt seit dem Aufprall über

starke Nackenschmerzen.



Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die

Ermittlungen übernommen und fragt:



Wer hat den Auffahrunfall beobachtet) Wer kennt einen schwarzen

Kleinwagen, der seit dem 22.09.18 im vorderen Bereich einen Schaden

aufweist? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der

Rufnummer 0461-4840 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell