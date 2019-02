Flensburg: 29 Fahrräder sichergestellt

von shz.de

27. Februar 2019, 14:23 Uhr

Flensburg (ots) -



Am Dienstagnachmittag (26.02.19) stellten die Beamten des

Ausbildungskommissariats der Kriminalpolizei Flensburg 29 Fahrräder

und Fahrradzubehör sicher. Diese befanden sich in der Gartenparzelle

und in der Wohnung eines 38-jährigen Tatverdächtigen.



Auf die Spur des mutmaßlichen Diebes sind die Ermittler durch

Hinweise einer 65-jährigen Frau gekommen, deren Fahrrad im Herbst

vergangenen Jahres gestohlen wurde. Sie suchte in einem

Verkaufsportal im Internet nach einem neuen Rad. Dort wurde ihr von

dem Beschuldigten ihr eigenes, im Oktober entwendetes Fahrrad, zum

Kauf angeboten. Sie vereinbarte einen Besichtigungstermin und

informierte die Polizei. Diese begleitete die Dame zum

Verkaufsgespräch und durchsuchte die Gartenparzelle des 38-Jährigen.

Dort wurden 23 Fahrräder gefunden. In seiner Wohnung befanden sich

weitere sechs Räder. Diese wurden alle sichergestellt. Die

Hinweisgeberin konnte auf ihrem eigenen Fahrrad wieder nach Hause

radeln.



Die Ermittlungen und die Zuordnung der sichergestellten Fahrräder

zu möglichen anderen Straftaten dauern an.









