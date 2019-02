Flensburg: 18-Jähriger nach zwei Raubüberfällen in Untersuchungshaft

von shz.de

19. Februar 2019

Flensburg (ots) - Bei einem 18-jährigen Intensivtäter führte eine

einjährige Haftstrafe offensichtlich nicht zur Einsicht und

Besserung. Der junge Mann wurde im Januar aus der Jugendhaft

entlassen, zu der er wegen verschiedener Raub- und Gewaltdelikte

verurteilt worden war. Bereits Ende Januar soll er einen Raub zum

Nachteil eines Jugendlichen am Flensburger ZOB begangen haben.



Ferner steht er im Verdacht, am Sonntagabend (17.02.19) mit

weiteren Tatbeteiligten einen 21-Jährigen in seiner Wohnung im

Stadtteil Engelsby überfallen und das Portemonnaie geraubt zu haben.

Die Tatverdächtigen hatten einen Schlagstock und ein Messer dabei.



Bei der Flucht wurden Zeugen auf den Streit zwischen dem

18-Jährigen Tatverdächtigen und dem Geschädigten aufmerksam. Ein

23-Jähriger Mann sprach die Gruppe beherzt an und ließ sich die

Waffen aushändigen, welche er später der Polizei übergab. Der

18-Jährige flüchtete sodann zu Fuß und wurde von einer 33-jährigen

Autofahrerin verfolgt, die der Polizei den Standort des Flüchtigen

per Telefon durchgab. Hierdurch konnte der junge Mann festgenommen

werden.



Am Montagnachmittag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Flensburg beim Amtsgericht vorgeführt. Es wurde

Untersuchungshaft angeordnet.









