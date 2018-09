Flensburg - 14-jähriger Einbrecher zwei Mal auf frischer Tat festgenommen

von shz.de

04. September 2018, 14:33 Uhr

Flensburg (ots) - Ein 14-Jähriger wurde am Montag (03.09.18) in

den frühen Morgenstunden in den Räumlichkeiten einer Fahrschule in

Engelsby von Beamten des 1. Polizeirevieres auf frischer Tat

festgenommen. Er hatte sich Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft,

indem er ein Fenster eingeschlagen hatte. Eine aufmerksame Nachbarin

hatte ein lautes Klirren gehört und die Polizei verständigt. Die

Polizei nahm den Jungen vorerst mit zum 1. Polizeirevier. Am

Vormittag wurde der 14-Jährige nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Flensburg einer Jugendeinrichtung in Flensburg

zugeführt. Der Junge ist der Polizei nicht unbekannt. Bereits am

23.08.18 war er gegen 3.30 Uhr bei einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus festgenommen worden. Bei dieser Tat hatte er ein

Fenster geöffnet und ist in das Haus eingestiegen. Der Haushund

schlug an, so dass die Bewohner geweckt wurden und den Eindringling

unter dem Wohnzimmertisch versteckt vorfanden. Die Hausbewohner

hielten den Jungen bis zur Ankunft der Polizei fest.



Die Kripo Flensburg prüft nun, ob der 14-Jährige, der vor seiner

Ankunft in Flensburg in Lübeck als vermisst gemeldet wurde, auch für

andere Straftaten, die in den letzten Wochen in Flensburg begangen

wurden, in Frage kommen könnte. Zuvor war der Jugendliche

offensichtlich polizeilich nicht in Erscheinung getreten.









